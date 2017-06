Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport in una lunga intervista nella quale ha svelato diversi retroscena. Tra le domande poste ad Allegri ce n’è stata anche una su quella che, per lui, è stata la miglior gara dei bianconeri sotto la sua gestione. Allegri non ha avuto dubbi: “La partita perfetta? A Dortmund, la migliore che abbiamo fatto. Sul piano tattico quella di Barcellona, anche meglio del 3 a 0 dell'andata. La peggior burrasca? Il primo tempo con il Bayern in casa, poi siamo stati bravi nel secondo tempo", ha svelato il tecnico bianconero.