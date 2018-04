"Qualche rimpianto per la scelta dei due centrocampisti? Magari a posteriori un centrocampo più folto...". A questa domanda, Massimiliano Allegri risponde con tensione dopo la gara contro il Real: "Non mi voglio arrabbiare. Fate delle domande che non hanno proprio senso. La squadra ha giocato bene, avevo Alex Sandro terzino che ha giocato esterno alto e ha fatto bene il centrocampista. Non è questione di due o tre centrocampisti, è questione che quando giochi con le squadre che hanno grande qualità e non sbagliano un passaggio e a te in quella serata ti va tutto male... L'anno scorso contro il Barcellona sull'1-0 Buffon fa la parata su Iniesta e magari la partita andava 1-1 e cambiava. Il calcio è fatto così, quindi bisogna accettare a malincuore questa sconfitta e ripartire perché da domani bisogna pensare al campionato".