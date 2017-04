Eusebio Di Francesco resta in pole position per la successione di Paulo Sousa, ma intanto ecco che dalle retrovie arriva l'outsider che guadagna posizioni. Si tratta di Stefano Pioli, uno che stava per davvero per prendere il posto di Sousa lo scorso autunno (se la Fiorentina non avesse battuto il Bologna ci sarebbe stata la sostituzione) e che non è affatto certo che resti all'Inter anche la prossima stagione nonostante abbia rimesso in carreggiata il club nerazzurro.



A ribadire il concetto ci ha pensato questa mattina La Nazione che vede il tecnico emiliano in forte crescita come percentuale.