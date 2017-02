Metti un giorno allo stadio in accappatoio, ciabatte e costume... Lo ha fatto un tifoso del Verona e gli è costato caro: Daspo. Sì, il supporter gialloblù che si era presentato al Partenio di Avellino, lo scorso 11 febbraio, con questo look da spiaggia è stato punito con il Daspo. Ora sara à costretto a seguire da casa il cammino di Pazzini e compagni, all'inseguimento del Frosinone capolista. E potrà farlo comodamente in accappatoio. Del resto, Fantozzi insegna: "Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato, rutto libero!".