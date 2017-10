Matias Almeyda, centrocampista argentino visto in Italia tra Parma, Lazio, Inter e Brescia, ha parlato al sito biancoceleste Cittaceleste ricordando il gran gol segnato a Gianluigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, che allora giocava nel Parma: "Io ho fatto pochi gol, ma buoni. Quello di Parma? Mi allenavo a farli, ma non prendevo mai la porta in allenamento. Meno male che ci sono riuscito in partita con Buffon che è ed era il migliore".