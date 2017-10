Un ex biancoceleste a Cagliari? Niente Almeyda per i sardi: "Mi dispiace per Rastelli, non ho avuto nessuna chiamata dal Cagliari. Il mio sogno è tornare in Italia, dove ho vissuto dieci anni. Mi piacerebbe tantissimo tornare nel vostro paese. Già il fatto che sia uscito il mio nome mi fa piacere perché vuol dire che non vi siete dimenticati di me”. Matias Jesus Almeyda si racconta ai microfoni di Radio Incontro Olympia, con un occhio di riguardo alla Lazio, con cui ha giocato dal 1997 al 2000: “Guardo tutto il calcio italiano e ovviamente la Lazio perché ho passato tanti anni lì. Inzaghi ha cambiato il volto della squadra, mi fa tanto piacere quello che sta facendo. Si vede una Lazio forte, che gioca un bel calcio offensivo e che può lottare per lo scudetto. Simone fa capire in ogni match che Lotito ha scelto bene. Come compagno è stato un ragazzo semplice e quando è diventato mister della prima squadra nessuno sapeva come potesse andare. Invece ha dimostrato di essere all’altezza, sta dimostrando di essere uno dei migliori. La Lazio ha ritrovato un’idea di gioco e questo è importante per un allenatore. Ha riportato i biancocelesti tra le squadre più forti del campionato”. Un plauso dopo la vittoria di Torino: “Vincere a Torino non è facile. La Lazio ha meritato, gioca bene. Non c’è un nome che spicca rispetto agli altri, il suo punto di forza è il gioco di squadra. Rispecchia il suo allenatore, fa un bel calcio e per questo vedo una squadra diversa rispetto al passato. Lucas Leiva? Mi piace tanto, è davanti ai difensori e permette ai compagni di accompagnare l’azione. Sta giocando molto bene”.