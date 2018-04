José Altafini, ex attaccante - tra le altre - di Juventus e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium: "Compiuti 33 anni, non potevo più stare al Napoli. Cercavo una nuova esperienza, mi contattarono la Roma, alla quale ero già stato vicino in passato, e la Sampdoria. Io, però, volevo giocare la Coppa dei Campioni. Così accettai la proposta della Juve, che cercava un sostituto di Bettega dal momento che lui era infortunato. All'inizio ero troppo magro, giocavo poco. Poi, da subentrato, segnai il gol del 2-1 contro la Fiorentina. Da lì tanti altri: una volta, a Bergamo contro l'Ascoli, mi rifiutai di scendere in campo perché mancavano tre minuti alla fine. Mi minacciarono di multarmi, così alla fine ho ceduto. Lancio lungo, mi arrivò la palla e… indovinate com'è andata a finire. Il gol al Napoli? Eravamo avanti 1-0, poi gli azzurri pareggiarono. Mi arrabbiavo perché Parola non faceva cambi e noi ci stavamo giocando lo scudetto. Alla fine chiesi se potevo entrare io e mi fu data una chance. Segnai la rete del definitivo 2-1. Corne 'ngrato? Capii i tifosi azzurri, un ex che fa il gol partita non è certo facile da digerire. Ma io stavo soltanto facendo il mio lavoro. E poi, quando chiesi ai dirigenti azzurri di liberare il mio cartellino, non avevano mica insistito affinché rimanessi".