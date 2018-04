Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, elogia Icardi ma spiega come l'Inter abbia anche bisogno di piani alternativi per trovare con maggior semplicità la via del gol.



«Icardi? Per i palloni che ha avuto a disposizione, ha segnato anche fin troppo. Non si può criticare Mauro, lui c’è sempre, poi si può sbagliare come è successo nel derby. Spalletti fa bene a non toglierlo dall’area e, anzi, a valorizzarne i pregi lì dentro. Segna con una regolarità pazzesca e poi dà l’anima anche quando non fa gol. Lui è tra i top 5 al mondo. Cosa serve per sopperire ai passaggi a vuoto di Icardi e Perisic? Bisognerebbe avere un piano B che consisterebbe nell’avere centrocampisti in grado di inserirsi e segnare. Un elemento alla Vidal, per esempio. Il giocatore dell’Inter che più si avvicina al cileno sarebbe Brozovic. Ma parte forse da troppo lontano».