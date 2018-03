Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante dell'Inter, parla così dalla festa dei 110 anni del club: "Tutti gli anni trascorsi qui sono stati belli. Questa è una società invidiata per il comportamento che ha sempre avuto, forse ci sono state poche vittorie ma tutte corrette. La partita vinta con il Benevento mi auguro segni una svolta per il finale di stagione. Ora c'è un match difficilissimo con il Napoli, una squadra che gioca un ottimo calcio ma l'Inter deve cercare di fare risultato a tutti i costi per arrivare tra i primi 4 posti. Il derby rinviato? C'è chi dice che il Milan era più in forma, ma Inter era arrabbiata. Icardi? Il suo è un ritorno importante ma spero che tornino al cento per cento anche Perisic e Candreva, che gli danno rifornimenti. Quarto posto? Si guarda solo all'Inter, dipende da lei. Spalletti è un allenatore molto preparato, nel giro di poco tempo potrà essere protagonista. Sono sempre stato un tifoso: l'Inter è una passione, una sofferenza".