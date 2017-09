In attesa del ritorno in campo della Juventus in Champions League, un fuorionda sull'impegno tra la squadra di Massimiliano Allegri e l'Olympiacos di questa sera fa scoppiare una bufera su internet. Durante un servizio di Premium Sport, infatti, si sente una voce che dice chiaramente: "La Juve va fuori dai c....oni". L'episodio è stato evidenziato da Striscia La Notizia e ha fatto in pochissime ore il giro del web.



CASO BENATIA - Un nuovo caso che si aggiunge a quanto successo lo scorso maggio, con Benatia che, dopo il derby tra i bianconeri e il Torino, sentì in cuffia nel corso di un collegamento con RaiSport un insulto razzista.