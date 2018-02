Arriva ancora una volta dalloun'altra medaglia dell'Italia alleinvernali di PyeongChang 2018.dopo una finale combattuta e non priva di polemiche.L'Italia aveva infatti chiuso al terzo posto dietro alla Corea del Sud e alla Cina. Per un contatto fra Cina e Canada entrambe le nazionali sono state quindi squalificate cone la promozione al secondo posto dell'Italia e dell'Olanda che sale sul terzo gradino del podio. Brave ragazze!Giornata ricca per l'Italia, che ha conquistato anche l', Lisa Vittozzi, Dorothea Wiere, Dominik Windisch e Lukas Hofer confermano il terzo posto di quattro anni fa e si classificano alle spalle di Francia e Norvegia. La medaglia azzurra è stata confermata dopo un riesame della giuria, che ha valutato il ricorso presentato dalla Germania per una presunta ostruzione di Windisch nell'ultima frazione.