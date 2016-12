La bufera estiva sembrava il preludio di un addio, ma il matrimonio tra Stefan Lichtsteiner e la Juventus è destinato a durare ancora per un altro anno. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono intenzionati ad esercitare l'opzione che permette di rinnovare il contratto del terzino svizzero per un'altra stagione. L'attuale contratto di Lichsteiner scade nel giugno del 2017 ma considerato l'infortunio di Dani Alves e la riluttanza della Vecchia Signora a tornare sul mercato per un terzino destro a gennaio, l'opzione più semplice è proprio quella di prolungare l'accordo con il laterale ex Lazio.



LICHT DICE SI - Secondo la rosea il terzino ha giò accettato di prolungare la sua permanenza in bianconero per un altro anno anche perché da Febbraio verrà reinserito nella lista Champions dalla quale era stato escluso ad inizio stagione. I musi lunghi di inizio stagione oggi sono solo un ricordo, il matrimonio tra Lichtsteiner e la Vecchia Signora è destinato a continuare.