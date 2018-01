(Alessandro Bassi è anche su

In principio c'era un forno. Perché la nostra storia parte da un rinomato forno della tradizione secolare di Frascati, di proprietà da sempre della famiglia Amadei. È da lì che il protagonista della nostra storia muove i suoi primi passi. Lui è, una storia ricca non soltanto di reti segnate.A 13 anni Amadei parte dal forno di famiglia con la sua bicicletta per la consegna giornaliera del pane, nel pomeriggio, quando il lavoro lo consente, gioca con gli amici nel Frascati.. Il padre aveva ereditato il forno e con esso una montagna di debiti causati dal nonno di Amedeo, che una sera si era giocato nientemeno che il forno e il giorno dopo la famiglia se lo era dovuto andare a ricomprare coprendosi di debiti. Quindi niente scuola ma tanto, tantissimo lavoro per il giovane Amedeo.. Ovviamente di dirlo in famiglia non se ne parla neppure, sarebbe un no secco e senza discussioni. Inventa una scusa e pedala sino al campo, fa il provino e poi oplà di nuovo in sella per far ritorno a Frascati. Nessuno se ne sarebbe accorto, ma sulla via del ritorno fora una gomma ed arriva in ritardo al forno e al padre deve confessare qualcosa, qualsiasi cosa ma non che è andato a fare un provino per la Roma, quello no.. C'è bisogno di forza lavoro in famiglia per far andare avanti il forno e pagare i debiti, non c'è tempo per giocare al pallone, a Roma per giunta.. E così Amedeo può presentarsi alla Roma, dove inizia a giocare nelle giovanili.Le sue capacità, la sua tecnica e la sua caparbietà ben presto lo mettono in luce epoi eguagliato da Pellegri nel 2016, mentre la settimana successiva contro la Lucchese segna il suo primo goal in serie A. Da quel momento la sua carriera non conosce battute d'arresto. Messosi in luce viene prestato all'Atalanta in serie B e l'anno successivo – 1939 – torna definitivamente alla Roma.. 18 ne segna nella stagione 1940-41 e altrettante nella stagione successiva, quella coronata con la conquista del primo, storico, scudetto della Roma. È il vertice della sua avventura con la Roma, poi, complice la guerra e la perdita dei giocatori più forti e dell'allenatore, i giallorossi piombano in anni di anonimato.. Ormai, però, Amadei sente di aver esaurito i suoi anni alla Roma e pensa decisamente a trasferirsi in un'altra società.Dopo 6 campionati consecutivi nei quali è andato costantemente in doppia cifra, Amadei nell'estate del 1948 lascia la Roma. Sono tante le società interessate, soprattutto Torino, Juventus, Milan e Inter. Adriano Stabile per il sito storiadellaroma.it ricostruisce l'intricata vicenda. Tutto si esaurisce nel giro di un paio di frenetiche giornate di settembre, a poco più di una settimana dall'inizio del campionato.. Il problema, come bene spiega Stabile, sta nel fatto che proprio i due giocatori del Bari rischiano di far saltare tutta l'operazione quando si accorgono che mancherebbero 700.000 lire nei loro premi di ingaggio: soltanto a sera inoltrata dell'11 settembre il direttore sportivo dell'Inter e lo stesso Amadei – che pare sabbia staccato di tasca propria un paio di assegni – riescono ad uscire dall'impasse sbloccando definitivamente la complessa operazione.. Con i nerazzurri Amadei giocherà due stagioni realizzando oltre 40 reti e formando con “veleno” Lorenzi e Nyers un trio d'attacco formidabile. Nella memoria degli interisti – compreso un giovanissimo Massimo Moratti – resta indelebile quanto accadde. In quegli stessi anni, complice l'addio alla panchina Azzurra di Pozzo, che poco vedeva il ragazzo, Amadei gioca in Nazionale dal 1949 al 1953 collezionando 7 reti in 13 incontri partecipando ai Mondiali brasiliani del 1950.Dopo due anni all'Intercontribuendo a far diventare i partenopei una squadra capace di tener testa agli “squadroni” del nord, per poi iniziare la sua breve carriera da allenatore. E non solo. Si cimenta anche nel cinema e in politica, quando nel 1952 accetta di candidarsi alle amministrative per la DC., oltre ad altre reti in nei campionati di guerra e di serie B.