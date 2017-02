Lunedì 20 marzo si terrà la cerimonia di assegnazione del "Premio Scopigno". Per l'occasione è stata scelta una location particolare: Amatrice. Nella giuria ci sarà anche il sindaco Pirozzi. Ecco il comunicato ufficiale, che svela anche gli allenatori premiati: "L’Asd “Scopigno Cup”, organizzatrice dell’omonimo torneo internazionale di calcio under 17, comunica che lunedì 20 marzo presso il Villaggio del Food di Amatrice si terrà la cerimonia di consegna dei premi “Manlio Scopigno” ai migliori tecnici di serie A e B relativi alla stagione sportiva 2015-2016. All’atteso evento di lunedì sera, sarà quindi presente l’allenatore del Us Sassuolo Calcio Eusebio Di Francesco che ritirerà il premio di “Miglior allenatore della serie A” come giusto riconoscimento per lo splendido campionato della squadra emiliana culminato con il sorprendente approdo in Europa League. La prestigiosa giuria del comitato “Manlio Scopigno” ha così motivato la scelta del tecnico neroverde: . Insieme a Di Francesco, che già nel 2013 aveva ricevuto a Rieti lo stesso riconoscimento ma per la serie cadetta, ci sarà anche l’ex tecnico del Genoa Fc Ivan Juric. Il mister croato salirà ad Amatrice per ritirare il premio di “Miglior allenatore della serie B” come riconoscimento per aver guidato il Crotone alla sua prima storica promozione nella massima serie. Juric è stato indicato all’unanimità dalla giuria del premio “Manlio Scopigno” con la seguente motivazione: . I due giovani tecnici riceveranno i rispettivi ambiti premi direttamente dalle mani del Presidente della Asd “Scopigno Cup” Fabrizio Formichetti, da alcuni componenti della giuria del premio “Manlio Scopigno”, dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e dal sindaco di Rieti Simone Petrangeli".