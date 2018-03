Ambra Angiolini, attrice legata al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, condurrà con Massimo Gramellini "Cyrano - L'amore fa miracoli", in onda dal 23 marzo in otto prime serate su Rai 3. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sulla storia d'amore con l'allenatore toscano: "Con lui sono felice. Un amore che finisce porta anche cose meravigliose".



'AMORE CHE FA MIRACOLI' - Continua Ambra: "L'amore fa miracoli, anche quando sembra che non li faccia. Li deve fare, un amore che finisce lascia sempre spazio a qualcosa di meraviglioso. Non è questione di buonismo, l'amore è troppo complesso e importante per avere un'accezione negativa. Ti migliora, se è giusto, altrimenti se ne hai bisogno disperato peggiora. Quando trovi qualcuno di bello, allora è davvero stupendo. Io ho questa ambizione: ora sono innamorata e felice"