Massimo Ambrosini e' stato l'ospite d'eccezione di un evento organizzato dalla Gatorade per le scuole di Milano. L'ex centrocampista rossonero ha raccontato alcuni passaggi significativi della sua carriera: 'Mi fa un bell'effetto stare qui a San Siro, vicino a quello che era il mio spogliatoio. Al Milan mi legano tanti ricordi emozionanti in Champions, solo uno negativo che conoscete tutti. Però i momenti sono stati altri, con i tanti infortuni. Lì la testa va per conto suo, fai anche pensieri strani. Dei miei ex compagni sento spesso Pirlo, Gattuso e Nesta. Loro hanno intrapreso un percorso diverso dal mio. Si, non e' facile per me commentare il Milan ma amo quello che faccio, cerco di essere il più distaccato possible'.