Massimo Ambrosini, voce di Sky, commenta così l'espulsione di Vecino in Inter-Juventus: "Per me la Juventus ha ragione a chiedere e ottenere l'espulsione di Vecino. Lo conosco, è un bravissimo ragazzo ma i giocatori sanno quando sono in ritardo, lui lì lo era e ha voluto toccare Mandzukic col piede messo in quel modo. E' da espulsione".