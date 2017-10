Intervistato da Radio Deejay, l'ex centrocampista del Milan, Ambrosini, ha parlato dell'Inter di Luciano Spalletti.



“Dalla partita di Napoli ha acquisito la certezza di essere una squadra vera, non hanno timore di nessuno e se la giocheranno con tutti. A livello di condizione fisica, sono calati nel secondo tempo con la Samp, così come nel derby. Sono in pochi e sempre gli stessi giocano titolari, ma stanno tirando la carretta dall’inizio. Non so se potrà lottare per lo scudetto perché Juventus e Napoli alla lunga sono superiori, ma il terzo posto per i nerazzurri è ampiamente alla portata”.