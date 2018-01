Secondo quanto raccolto dalla stampa tedesca, la dirigenza dell'Amburgo si è espressa in questi termini sul futuro dell'attaccante classe 2000 Jan-Fiete Arp, autore di 2 gol in 9 presenze di Bundesliga: "Se dovessimo retrocedere in Bundesliga 2 (l'Amburgo al momento è penultimo in classifica, ndr), non avrebbe senso trattenere in rosa un talento di questo calibro". Il contratto di Arp scade a giugno 2019 e le sue prestazioni hanno già attirato l'interesse di Inter e Chelsea.