Due mesi di ricerche, ma nessun risultato: fino a questa mattina, quando nel fiume Elba è stato ritrovato il corpo senza vita di Timo Kraus. Il direttore marketing dell'Amburgo era scomparso la sera del 7 gennaio, dopo una festa con alcuni colleghi in un locale della città. Secondo quanto riferito in quel momento dagli amici aveva deciso di tornare a casa in taxi, avendo bevuto troppo per guidare, ma a casa non ci è mai arrivato. Dopo molte ricerche è stato ritrovato proprio a pochi metri dal locale, da cui si era allontanato direzione stazione centrale - come raccontano le fonti della polizia locale è lì l'ultima traccia del suo telefono - per poi tornarci.