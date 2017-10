Dopo il largo successo in Ungheria, prosegue il cammino di avvicinamento dell'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio al prossimo Europeo di categoria, che si svolgerà proprio nel nostro Paese, con l'amichevole di Ferrara contro il Marocco. Un'altra opportunità per portare avanti la propria crescita e dare continuità alle buone indicazioni giunte in particolare dall'attaccante del Milan Patrick Cutrone e dal gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Rispetto al match di giovedì scorso, Di Biagio ha perso Del Favero, Mandragora, Verde e Dickmann, mentre le novità sono rappresentati da Luca Valzania del Cesena e dal "bomber di casa" Federico Bonazzoli, giocatore in forza alla Spal.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Italia U21 (4-2-4): Audero; Calabria, Mancini, Romagna, Pezzella; Murgia, Locatelli; Chiesa, Favilli, Cutrone, Parigini.

A disposizione: Scuffet, Capradossi, Adjapong, Varnier, Depaoli, Pessina, Valzania, Bonazzoli, Orsolini, Vido. Allenatore: Luigi Di Biagio.



Marocco U21 (4-3-1-2): El Medhi; Bach, Hammouti, El Kaouakibi, Dari; Khammas, Kiyine, Mazraoui; Bassi; En Nesyri, Benktib.

A disposizione: Aaneba, Bari, Belammari, Benabid, Nassik, Boussefiane, Boutouil, Chair, El Morabit, El Wardi, Fadiz, Gaddarine, Hannouri, Sioudi. Allenatore: Mark Wotte.





Amichevole



ore 18.30



Italia Under 21-Marocco Under 21 1-0 LIVE

26' Parigini (I)



LA CRONACA



5' OCCASIONE MAROCCO: è della formazione ospite la prima palla gol, con E l Kao u a k ibi stoppato da Audero.



7' GOL REGOLARE ANNULLATO A MURGIA: Parigini cerca il tiro, dopo la deviazione la palla arriva al giocatore della Lazio, che controlla e gira in porta col sinistro, ma il guardalinee sbaglia la chiamata a alza la bandiera.



19' CHE GIOCATA DI PARIGINI: l'esterno del Benevento converge da sinista, percorre una trentina di metri palla al piede prima di concludere alto di poco.



26' GRAN GOL DI PARIGINI: Cutrone difende bene un pallone spalle alle porte e lo serve a Parigini, che la spedisce all'incrocio



29' ITALIA VICINA AL RADDOPPIO: colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un corner, conclusione allontanata da Hammouti



33' LOCATELLI SPRECA TUTTO: Chiesa rimette al centro il traversone di Pezzella, il centrocampista del Milan colpisce male e spedisce la palla sul fondo.