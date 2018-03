Zlatan Ibrahimovic riapre la porta alla nazionale svedese in vista del Mondiale in Russia. Il nuovo attaccante dei Los Angeles Galaxy ha dichiarato in un'intervista al canale ufficiale della MLS: "Se mi sentirò bene, in grado di dare quello che so di poter dare, la porta sarà sempre aperta. Mi chiamano ogni giorno, mi chiedono come sto e cosa voglio, ma bisogna fare un passo alla volta. Se vorrò ci sarò, altrimenti no. Ho voglia di giocare a calcio, vediamo cosa succederà".



Nazionali - Amichevoli



Perù-Croazia 2-0

12' André Carrillo, 49' Edison Flores



Messico-Islanda 3-0

37' Marco Fabian, 65' e 90' Miguel Layun



Armenia-Estonia 0-0



Irlanda del Nord-Corea del Sud 2-1

7' Chang-Hoon Kwon (C), 20' aut. Min-Jae Kim (C), 86' Paul Smyth (I)



Canada-Nuova Zelanda 1-0

54' Tosaint Ricketts (C)



Georgia-Lituania 4-0

15' Papunashvili, 23' Kvilitaia, 31' Kazaishvili, 40' Chakvetadze



Zambia-Sudafrica 0-2

16' Percy Tau, 90' Lebo Mothiba



Svezia-Cile 1-2

22' Vidal (C), 23' Toivonen (S), 90' Bolados (C)



Israele-Romania 0-0 (risultato parziale)



Togo-Costa d'Avorio 1-2 (risultato parziale)

16' e 24' Nicolas Pepe (C), 42' Floyd (T)