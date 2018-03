Tra le amichevoli in programma, da non perdere due incroci che mettono di fronte alcune tra le nazionali più forti del mondo, nonché candidate alla vittoria del Mondiale. Germania – Brasile potrebbe essere un antipasto di una semifinale se non proprio di una finale mondiale. I tedeschi arrivano da 3 pareggi nelle ultime 3 uscite contro Inghilterra, Francia e Spagna, buono anche il ruolino di marcia dei verdeoro, oltre al 3-0 rifilato alla Russia, i brasiliani contano un pareggio a reti inviolate contro gli inglesi e altre vittorie con Giappone e Cile, sempre con tanti gol. Gara aperta a guardare le quote, avanti la Germania a 2.45, il Brasile è vicinissimo, a 2.89.