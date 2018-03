È iniziata male l’avventura del ct pro tempore Di Biagio sulla panchina dell’Italia. Dopo la sconfitta con l’Argentina, gli Azzurri ci riprovano nella seconda amichevole con l’Inghilterra, che invece ha prevalso per 1 a 0 nel test con l’Olanda. Gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, favoriscono la nazionale inglese, vincente a 2.02, vale poco più del doppio il successo italiano a Wembley, a 4.10. Il pareggio è a 3.25. Gli scommettitori bocciano di nuovo gli azzurri, l’80% ha giocato la vittoria inglese, appena l’8% quella dell’Italia. Anche contro l’Argentina sono emersi tanti limiti del gioco azzurro, specie in fase realizzativa: l’Italia infatti non trova la via del goal da ben 3 match. Al contrario, gli uomini di Southgate hanno mantenuto il clean sheet negli ultimi 5 match, con un’imbattibilità che dura ormai da 537 minuti. Con queste premesse, la gara si preannuncia da No Goal, a 1.64, e da Under 2,50, a 1.49. La rete azzurra è però probabile, a 1.62 e il principale indiziato a metterci la firma è Belotti- che dovrebbe essere schierato dal primo minuto. La sua rete è a 3.50, alla stessa quota il goal di Cutrone.