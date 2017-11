Entrambe si sono qualificate ai Mondiali del 2018 dominando i rispettivi gironi di appartenenza, domani si affronteranno a Wembley in un’amichevole di lusso. Nel match tra Inghilterra e Brasile il fattore campo non conta: i precedenti e le quote sono di colore verdeoro. Nei 25 match giocati fino a ora si contano 11 vittorie del Brasile, 10 pareggi e solo 4 successi inglesi. Una “tradizione” che dovrebbe essere rispettata nel prossimo appuntamento, dove la Seleçao è nettamente favorita a 1,70, contro il 3,65 sul pareggio e il 4,70 piazzato sull’Inghilterra. Sarà anche la sfida tra un attacco stellare (quello del Brasile, che ha segnato 41 gol nelle 18 partite del gruppo sudamericano di qualificazione) e una difesa super (quella dell’Inghilterra, che ha subìto appena 3 reti in 10 gare del girone): secondo i quotisti 888sport.it prevarrà l’opzione di una partita con molte reti. L’Over, scommessa su almeno tre gol complessivi, è dato a 1,86. Del resto anche l’ultimo incontro giocato a Wembley, nel febbraio del 2013, è finito così: 2-1 per l’Inghilterra, risultato che replicato domani pagherebbe 14,00.