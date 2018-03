Si fermano i campionati, ma non si ferma il grande calcio. Ecco le amichevoli internazionali andate in scena quest'oggi.



h. 2.00

Curacao-Bolivia 1-0

(59' Bacuna)

Espulsi: 54' Antonia (C), 54' Bejarano (Bolivia), 59' Pedraza (B)







h. 12.00

Mongolia-Mauritius 0-2

5' Justin (Ma), 34' Augustin (Ma)







h. 13.00

Laos-Bangladesh 2-2

30' e 45+2' Kongmathilath (L), 81' e 90+3' Rahman (B)







h. 14.20

Giappone-Ucraina 1-2

21' aut. Ueda (U), 41' Makino (G), 69' Karavaev (U)







h. 15.00

Uganda-Malawi 0-0







h. 17.00

Armenia-Lituania 0-1

​45' Verbickas (L)



Georgia-Estonia 2-0

6' Tabidze (G), 35' Qazaishvili (G)



Kenya-Repubblica Centro Africana 2-3

15' Kethevoama (RCA), 16' Omondi (K), 65' Dagoulou Koziade (RCA), 72' rigore Momi (RCA), 87' Olunga (K)

Espulsi: 77' Athuman (K)







h. 17.50

Russia-Francia 1-3

​40' Mbappé (F), 49' Pogba (F), 68' Smolov (R), 83' Mbappé (F)







h. 18.00

Azerbaigian-Macedonia 1-1 LIVE

​6' Richard (A), 22' Trajkowski (M)



Iran-Algeria 2-1 LIVE

​11' Azmoun (I), 19' Taremi (I), 56' Chafai (A)



Iraq-Siria 1-1 LIVE

​57' Ali (I), 76' Al Khatib (S)



Kosovo-Burkina Faso 1-0 LIVE

​74' (K)







h. 19.00

Svizzera-Panama 4-0 LIVE

22' Dzemaili (S), 31' Xhaka (S), 33' Embolo (S), 39' Zuber (S)





h. 19.05

Montenegro-Turchia 0-2 LIVE

​11' Under (T), 24' Yokuslu (T)







h. 20.00

Bosnia-Senegal



Costa d'Avorio-Moldavia



Danimarca-Cile



Grecia-Egitto



Namibia-Lesotho



Tunisia-Costa Rica



Ungheria-Scozia







h. 20.15

Slovenia-Bielorussia







h. 20.30

Lussemburgo-Austria



Romania-Svezia







h. 20.45



Belgio-Arabia Saudita



Germania-Brasile



Polonia-Corea del Sud









h. 21.00

Australia-Colombia



Marocco-Uzbekistan



Nigeria-Serbia



Spagna-Argentina