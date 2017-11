Non solo i playoff per il Mondiale 2018; le nazionali di tutto il mondo sono state impegnate anche in diverse amichevoli. L'Argentina ha avuto la meglio sulla Russia, grazie a un gol del Kun Aguero, la Repubblica Ceca ha battuto il Qatar grazie a un gol del centrocampista dell'Udinese Barak, mentre la Macedonia, guidata da Goran Pandev, ha vinto 2-0 con la Norvegia. In campo anche la Spagna, che vince contro Costa Rica. Ecco tutti i risultati:



Russia-Argentina 0-1

86' Aguero (A)



Namibia-Zimbabwe 3-1

15', 44' Somaeb (N), 24' Shalulile (N), 32' Ndoro (Z)



Qatar-Repubblica Ceca 0-1

15' Barak (RC)



Macedonia-Norvegia 2-0

43' Pandev (M), 90' Markoski (M)



Spagna-Costa Rica 4-0

6' J.Alba (S), 23' Morata (S), 51', 55' Silva (S)