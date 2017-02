Dell'annoso caso relativo a Nikola Kalinic ed al Tianjin ha parlato l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, a Radio Sportiva: "Se nelle intenzioni della Fiorentina c’è la volontà di cedere Kalinic non lo sappiamo. L’offerta del Tianjin non era di 50 milioni, cifra della clausola, questo è certo. Si rischia di scatenare un qualcosa che probabilmente non esiste, niente allarmismi. Il mercato cinese chiude a fine Febbraio, questo è risaputo, ma il ragazzo domani giocherà contro l’Udinese. La Fiorentina sa che se il croato dovesse partire ci sarebbero grandissimi problemi, sarebbe impossibile rimpiazzarlo fino a Giugno, e significherebbe giocare con Babacar, che certo non è Kalinic, e la squadra ne risentirebbe".