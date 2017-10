Nicola Amoruso ha parlato a Sportpaper.it del momento della Juventus. "Squadra di Allegri in difficoltà? Effettivamente non è brillantissima, su questo credo ci siano segnali molto chiari, ma questo è abbastanza fisiologico visto che ha vinto tanto negli ultimi anni", spiega l'ex attaccante: "Ci sta che possa avere un momento di calo e di appagamento, da questi momenti la Juventus farà qualcosa in più rispetto alle altre. Presto vedremo di nuovo una Juve brillante. Napoli e Inter? Sono superiori per brillantezza e per entusiasmo, su questo non c’è dubbio. Il Napoli in questa stagione sarà la vera contendente allo scudetto insieme alla Juventus, però credo che dipenda tutto dai bianconeri, se riusciranno a ritrovare smalto e cattiveria credo che sarà difficile per la squadra di Sarri contrastarli".