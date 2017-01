Napoli-Sampdoria 2-1



Puggioni 6,5: mai impegnato nel primo tempo, salva i suoi spesso nella ripresa.



Pereira 5,5: buona la sua prova nel primo tempo, cala nel finale.



Silvestre 4,5: tiene a bada Mertens nel primo tempo, rovina tutto con il cartellino rosso nella ripresa.



Skriniar 6: trova dalla sua parte un Insigne irriconoscibile e ne approfitta, cala nel finale.



Regini 5,5: chiude bene su Callejon dalla sua parte nel primo tempo, poi crolla.



Barreto 5,5: cuore e grinta nel primo tempo, nella ripresa soffre troppo.



Torreira 6: combatte su tutti i palloni, stanco nel finale.



Praet 5,5: bene in fase difensiva, si vede poco davanti.



(dal 76’ Linetty sv)



Alvarez 6,5: il migliore dei suoi nel primo tempo, stanco nella ripresa.



Quagliarella 5: va a prendere palla nella propria metà campo, poco incisivo.



(dal 51’ Muriel 6,5: tiene da solo la Samp nella ripresa ma è sfortunato)



Schick 5: si vede poco



(dal 65’ Dodo sv)





All. Giampaolo 6: mette in difficoltà il Napoli aggredendo i portatori di palla, in confusione nel finale.