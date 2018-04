Pietro Anastasi, grande ex attaccante della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Giornale: "Sono juventino nel cuore e quando Charles veniva a giocare a Catania io facevo il raccattapalle e impazzivo per quel meraviglioso centravanti. Mi muovevo su tutto il fronte d'attacco. Giocavo da centravanti, ma anche da seconda punta. Qualcuno dice di rivedermi in Rooney, ma se posso azzardare un accostamento mi sento più vicino a Dybala". Sulla sfida contro il Real Madrid, poi: "Ho grossi dubbi, ma non perdo la speranza. Ronaldo ha messo a segno un gol stellare. Ci provai una volta contro il Milan in rovesciata, ma senza fortuna. Però alla Jugoslavia segnai in semi-rovesciata. Fu una rete strepitosa".