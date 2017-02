Mille panchine e non sentirle. Ne è passato di tempo da quel 27 agosto 1995 quando, lasciato il mentore Sacchi, si mise in proprio per intraprendere una nuova carriera. Ma probabilmente nemmeno nella più ottimistica delle sue previsioni avrebbe immaginato di arrivare così lontano e con un palmares che ha pochi eguali nel mondo. "Sono molto felice di tagliare questo traguardo", confessa Carlo Ancelotti, oggi alla guida del Bayern Monaco e atteso dalla panchina numero 1000 della sua straordinaria carriera. Il 57enne tecnico di Reggiolo, dopo aver fatto il secondo di Sacchi in Nazionale, partì dalla serie B, al timone della Reggiana e il debutto fu uno 0-0 contro il Palermo. "Tante emozioni e la prima delusione", ricorda Ancelotti atteso dalla sfida con l'Amburgo. Da allora sono passati 22 anni e altre 998 partite ufficiali, dal Parma alla Juventus, dal Milan al lungo girovagare per l'Europa fra Inghilterra (Chelsea), Francia (Paris Saint Germain), Spagna (Real Madrid) e ora Germania. E dovunque ha lasciato il segno. Il suo curriculum recita tre Champions League (solo Bob Paisley ha fatto altrettanto ma sempre col Liverpool), tre Supercoppe Europee, due Mondiali per club e, ancora, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Premier League, una Community Shield, una FA Cup, una Ligue 1, una Coppa del Re e una Supercoppa di Germania. "Posso ricordare ogni singola partita in cui sono stato in panchina - confessa - e sono pronto ad affrontarne altre mille. Cosa e' cambiato rispetto alla prima? Poco: il cuore batte ancora fortissimo, sono nervoso ed eccitato, penso alla strategia da sviluppare".