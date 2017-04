La stagione del suo Bayern Monaco non è ancora finita e potrebbe rivelarsi prodiga di soddisfazioni se, oltre a conquistare una Bundesliga mai in discussione, proseguirà il cammino in Champions League oltre l'ostacolo Real Madrid e in DFB Pokal il Borussia Dortmund, il prossimo 25 aprile, farà strada verso la finale. Eppure, Carlo Ancelotti ha già chiari gli obiettivi per rinforzare la squadra in vista della prossima annata e i radar sono tutti puntati sui talenti del Bel Paese.



FORZE FRESCHE - La prossima sarà la prima stagione senza lo storico capitano Philipp Lahm e senza Xabi Alonso, la bussola di un centrocampo di livello assoluto. Non sarà facile sostituire una bandiera capace di collezionare 510 presenze con la maglia dei bavaresi e negli anni adattatosi a numerose soluzioni tattiche, anche lontane dal ruolo naturale di terzino destro, su tutte lo spostamento a mediano nello slancio creativo di Pep Guardiola. Lo spagnolo è arrivato in Germania negli anni della maturità agonistica, tre stagioni fa, e ha messo da subito ordine davanti alla difesa, per reggere il contraccolpo dello strapotere offensivo bavarese. Il Bayern, per provare a sostituirli, potrebbe inserirsi nella corsa della Juventus verso il rossonero Mattia De Sciglio, ma la società torinese sembra comunque favorita. Al contrario, la situazione riguardante Marco Verratti è ancora in bilico. Tempo fa il talento azzurro ha definito Ancelotti "come un padre" e l'allenatore di Reggiolo sarebbe pronto a farne il nuovo perno del proprio centrocampo. Pur nella difficoltà di smuoverlo da Parigi, le recenti polemiche sorte tra il centrocampista e la stampa transalpina, oltre alla bruciante eliminazione dagli ottavi di Champions League contro il Barcellona, potrebbe convincerlo a volare in Germania in una squadra già pronta per vincere anche in Europa e con un commissario tecnico a lui tanto gradito.



ULTIME NOVITA' - La parabola discendente di Salvatore Sirigu, passato dall'essere titolare al PSG all'Osasuna, ultimo nella Liga con appena 17 punti e con cui ha subito ben 30 gol in sole 11 partite giocate, potrebbe vivere presto un nuovo sussulto. Il portiere, infatti, sarebbe il primo nome sulla lista del Bayern come riserva di Manuel Neuer se Sven Ulreich, attuale secondo, dovesse lasciare la squadra, dopo essere stato scaricato da Ancelotti. Il quotidiano tedesco Kicker riporta oggi l'interesse dei bavaresi per l'estremo difensore, mentre è Il Mattino a lanciare l'allarme Lorenzo Insigne per quanto riguarda il Napoli. I 16 gol e 10 assist raccolti quest'anno tra tutte le competizioni hanno acceso l'interesse dei grandi club europei sul fantasista azzurro. L'attuale contratto da 2 milioni di euro l'anno, che scade nel 2019, non soddisfa il calciatore e la questione rinnovo si è incagliata per problemi di diritti d'immagine, che Insigne vorrebbe interamente per sé. Dopo i sondaggi di Arsenal, Barcellona e Liverpool, il quotidiano riporta l'interesse dei bavaresi, soprattutto nel caso in cui Douglas Costa dovesse lasciare la squadra, magari per accasarsi alla Juventus. Senza dimenticare l'interesse per Bernardeschi della Fiorentina. Un Bayern Monaco pronto ad essere sempre più dal volto italiano, dunque, non soltanto in panchina.