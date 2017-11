La priorità va alla Nazionale. E alla costruzione di un progetto serio, nuovo, vincente. Carlo Ancelotti in questi giorni è in contatto con Tavecchio e la Federazione per valutare seriamente l'opportunità di diventare il nuovo ct azzurro: mai stata un'ipotesi semplice vista la caratura dell'allenatore e le tante richieste, ma Ancelotti ha voluto aprire la porta all'opzione Italia purché ci sia una vera rifondazione. Insomma, Carlo ci sta seriamente pensando, staff e contratto permettendo.



NO AGLI EMIRATI - C'è di più, perché nelle ultime settimane l'ex allenatore del Bayern Monaco dopo l'addio ai tedeschi ha ricevuto una proposta importantissima dagli Emirati Arabi oltre a quelle cinesi che lo rincorrono da tempo: ben 60 milioni di euro netti pronti per Ancelotti, offerta clamorosa che Carlo ha rifiutato senza pensarci. Nei suoi pensieri c'era la Premier League prima di questa occasione Italia, diventata priorità ma solo a certe condizioni, la Federazione è avvisata. E i contatti continuano...