L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ha dichiarato in un'intervista a TZ: "E' vero che possiamo migliorare, ma c'è tempo per farlo e se fossimo al massimo della condizione adesso, magari in Primavera potremmo pagarne le conseguenze. Dobbiamo vincere la Bundesliga e cercare di andare il più lontano possibile in Champions League. Il mio obiettivo è arrivare almeno in semifinale, perché poi la finale dipende da tanti piccoli dettagli che non sempre puoi controllare".