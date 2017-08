Carlo Ancelotti, allenatore del Bayer Monaco, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche delle prospettive della Roma di Di Francesco in vista della stagione che sta per cominciare. Queste le sue parole:



La Roma?

Faccio un po’ fatica a decifrarla: ha cambiato allenatore, Di Francesco lo seguo da tempo e trovo che abbia fatto molto bene con il Sassuolo. La perdita di Salah credo che si farà sentire. E poi ci sarà da vedere come sarà il primo anno senza un monumento come Totti nello spogliatoio. E’ un aspetto da considerare, il capitano era un punto di riferimento: ora chi lo sostituisce?