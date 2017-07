L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per una lunga e bella intervista che va dal futuro del club tedesco a quello della sua amata Serie A.



LA CHAMPIONS - "Criticato per l'uscita dalla Champions? Si, siamo stati criticati ed è vero che non abbiamo fatto niente. In effetti ha fatto tutto Kassai... E comunque abbiamo vinto campionato e Supercoppa, giusto per ricordarlo. L'anno prossimo in Champions ci sarà un livello più alto, con Chelsea e Manchester United che torneranno e ovviamente la voglia di rivalsa nostra e del Barcellona. Poi la Juventus che vorrà riprovarci, il PSG e soprattutto il Real Madrid che vuole già il "triplete di Champions".



LE RIVALI - "Il Real? Zizou ha fatto qualcosa di straordinario. Vincere due Champions di fila nei primi due anni di carriera è stato fantastico. C'è sintonia fra il gruppo e l'allenatore e Asensio è fortissimo, è da Real. Il Barcellona? Ha Messi, e con lui Suarez e Neymar, non può che essere alla pari. Conte dovrà cambiare qualcosa, ha vinto la Premier non cambiando mai giocatori, Per la Champions deve comprare tanto e bene".



VERRATTI - "Se volevo lui per il dopo Xabi Alonso? Abbiamo preso Tolisso che è fortissimo e anche Rudy può giocare i quel ruolo. Lui a Parigi è trattato come un re e lui sta bene lì, ovvio che voglia restare".



VIDAL - "Tolisso per caratteristiche è diverso da Xabi Alonso, si inserisce di più ed è più dinamico, può giocare in un centrocampo a tre. Per caratteristiche è più simile a Vidal. Poi visto come Vidal ha giocato in confederations? E' fortissimo".



LA JUVE E IL DUO MILAN-INTER - "Se la Juve deve temere le milanesi? Le intenzioni mi sembrano ottime. Resta la favorita numero uno in modo chiaro, ma le milanesi stanno tornando. Stanno seguendo un percorso diverso, il Milan doveva cambiare molto e sta comprando con intelligenza. Non doveva comprarne uno da 100 milioni, ma investire su più giocatori e l'ha fatto. Spalletti, invece, ha l'esperienza e la forza per rimettere in sesto la squadra. Ma dipenderà molto anche dal mercato".



CALHANOGLU E DONNARUMMA - "Calhanoglu ci impiegherà pochissimo ad adattarsi alla Serie A. In germania è andato molto bene. Donarumma? La scelta finale è quella giusta: restare al Milan. E' l'ambiente ideale per lui. Toccherà a lui prendere l'eredità di Buffon".