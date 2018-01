Carlo Ancelotti parla del proprio futuro: si vede ancora in una squadra di club e non in Nazionale. L'allenatore italiano ex Milan, Juventus, Parma, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sarò io il nuovo ct dell'Italia? La mia risposta è questa: la Figc, ora con l'aiuto del Coni, deve creare una sua nuova struttura, dopodiché prenderà la decisione. Io resto della mia idea, ci vuole prima chiarezza, poi ci si può pensare, anche se il mio obiettivo rimane quello di allenare una squadra di club. Quale? Ancora non lo so, è tutto in alto mare, bisogna aspettare un paio di mesi. Ora torna la Champions League e, a meno che non vengano cambiate le regole, c'è una sola squadra che la vince. Le altre che faranno?".