Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà il Bayern Monaco affrontare l'Augsburg, l'allenatore della formazione bavarese, Carlo Ancelotti ha anche parlato del futuro del club con alcune mosse di mercato che riguardano direttamente anche la Juventus.



SU COMAN - "Kingsley Coman è molto importante per noi sia ora che in vista del futuro. Sicuramente lui resterà qui'



KIMMICH - "Anche per Kimmich non c'è alcuna possibilità che lasci il Bayern Monaco in estate".



SUL REAL MADRID - "Noi siamo sempre concentrati in vista della partita contro il Real Madrid, ma rimanere concentrati sulla partita contro l'Augsburg è il modo migliore per preparare la gara con il Real".



SCANDALO REAL - "Sullo scandalo corruzione in casa Real Madrid non so nulla. Ci sono molte voci, ma la mia esperienza al Real Madrid è stata ottima. Io non ho mai avuto pressioni per far giocare qualcuno. Non ho mai sentito pressione neanche dal presidente".