Dopo la stagione passata in Italia convla maglia del Torino, il portiere dell'Inghilterra Joe Hart non ha ancora trovato una sistemazione, nnostante le numerose offerte che arrivano dalla Premier. L'ultima, secondo il The Sun, arriva dal West Ham, alla ricerca di un nuovo portiere. "Mi piacerebbe dare una risposta, ma per ora non ho ancora nessuna offerta. Fisicamente sto bene, per questo voglio giocare al più alto livello possibile, spingendo me stesso" riporta Sky Sports.