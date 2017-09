"Il Var, l’assistenza video per gli arbitri, sarà introdotto nella prima divisione brasiliana”. Lo ha confermato la Confederazione calcistica brasiliana lunedì, il giorno dopo la gara di campionato in cui la capolista Corinthians ha battuto il Vasco da Gama con un gol messo a segno con la mano dell’ex giocatore della nazionale brasiliana Jo, sfuggito sia all’arbitro che all’assistente. Il Vasco da Gama ha protestato, così la federazione brasiliana e le autorità hanno deciso di accelerare l’introduzione del sistema Var che in origine era stata pianificata per il prossimo anno. “Visti i recenti episodi che potrebbero essere evitati con l’uso della tecnologia, il presidente della federazione e il suo team sono convinti che il Var debba essere introdotto il prima possibile. Si spera che il sistema venga attivato già dal prossimo weekend”.