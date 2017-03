Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche la Roma è pronta ad iscriversi alla corsa per il futuro di Antonio Conte. Il presidente Pallotta, prossimo a sbarcare nella capitale, incontrerà Spalletti per discutere i loro contratti, ma l'incertezza sul suo futuro tiene vivo il sogno, anche per la squadra giallorossa, di riportare in Italia Antonio Conte che piace tantissimo anche all'Inter.