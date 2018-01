Con l'avvio del mercato invernale a Verona è venuto alla ribalta il caso Daniel Bessa. Il centrocampista classe 1993, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di lasciare l'Hellas anche a causa di alcune incomprensioni con l'allenatore gialloblù Pecchia. Il possibile trasferimento di Bessa ha suscitato l'interesse del Torino, e anche della Fiorentina: entrambe le società sembrerebbero pronte a versare circa 5 milioni al club veneto per il calciatore, ma nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Sampdoria.



Secondo Stefano Zaino, giornalista de La Repubblica che si occupa delle vicende doriane, i blucerchiati sarebbero interessati al brasiliano naturalizzato italiano, a patto che prima Corte Lambruschini perfezioni qualche movimento in uscita. Il direttore sportivo del Verona Filippo Fusco sembra invece di un altro avviso. Secondo il dirigente dell'Hellas, non ci sarebbe alcun caso relativo al giocatore: "Bessa non ha assolutamente chiesto di essere ceduto" ha detto Fusco a Sportitalia. "Ci siamo sentiti, è un giocatore importante e anche un investimento per noi e non vogliamo cederlo. Se poi arriveranno delle offerte le valuteremo con il suo agente"