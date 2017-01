La rivoluzione è dietro l'angolo. Dopo anni di discussioni, sull'esempio della Premier League e della Serie B, il campionato di Serie A è pronto a scendere in campo anche nel giorno di Santo Stefano o, per chiamarlo all'inglese, nel Boxing Day (foto da vavel.com). Nell'Assemblea di Lega andato in scena oggi a Milano, i 20 club hanno espresso in maniera unanime un voto favorevole all'ipotesi di disputare un turno del prossimo campionato il 26 dicembre, confermando l'orientamento espresso a fine aprile dall'assemblea dei club per giocare almeno una giornata nel periodo fra Natale e Capodanno. Il via libera defintivo è atteso entro la fine del mese di febbraio, quando il Consiglio di Lega stabilirà in maniera ufficiale le date della stagione 2017/2018.