In Spagna e in Catalogna in particolare non si placano le polemiche a proposito del pesante ko subito dal Bacellona contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Il 3-0 firmato Dybala e Chiellini è arrivato pochi giorni dopo un'altra sconfitta cruciale per le ambizioni del Barcellona in questa stagione dato che sabato precendete il Malaga aveva steso la squadra di Luis Enrique per 2-0. Come riporta As, sono diversi i diverbi e gli scambi di opinione che in questo periodo avvengono al Nou Cap. Tra i più tesi c'è Gerard Pique che dopo essere stato più volte ripreso da Luis Enrique durante il match dello Stadium ha avuto un duro faccia a faccia con il suo allenatore.