Altra bordata di Silvio Berlusconi al nuovo Milan. “Lo vedo in tv e sto male”, le dichiarazioni rilasciate durante “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, in onda stasera un Canale 5. C’è però anche una parte più riservata che è emersa nel corso dell’intervista ed è stata svelata dalla Gazzetta dello Sport. A chi reclamava il suo ritorno a capo del Milan, Berlusconi ha replicato: “Sono molto deluso perché vedo che gli accordi con la nuova proprietà non sono quelli presi all’inizio per il bene della squadra. Erano previsti nuovi sponsor che non sono mai arrivati”. Altro rimprovero alla nuova gestione societaria. Questa volta arriverà la replica di Marco Fassone a margine della sfida contro l’AEK Atene? Questa sera lo sapremo, i rossoneri sono impegnati alle 19 in Grecia in una gara cruciale per il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League.