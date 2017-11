Non c'è pace per Neymar Jr. al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Le Parisien oltre ai problemi con il tecnico Unai Emery il calciatore brasiliano è stato costretto a lasciare l'abitazione che aveva affittato in questi primi mesi di esperienza parigina per motivi di sicurezza. Alcuni curiosi infatti, hanno più volte superato la recinzione della casa per cercare di incontrare il brasiliano, che ora si trasferirà in un altro appartamento simile al primo (cinque piani e 1000 metri quadri a disposizione) dove però potrà controllare meglio la situazione.