"Io voglio giocare sempre, quest'anno ho giocato poco". Così Javier Pastore a Gazzetta TV su un possibile futuro all'Inter: "Devo pensare bene al futuro perché c'è bisogno di mettersi in mostra. A me l'Italia piace tantissimo: considererei una chiamata di una squadra italiana, poi bisognerà valutare tante cose. La Serie A mi piace un sacco. Walter Sabatini? Parlo sempre con lui, è un grande amico, mi chiede perché non gioco e tante cose (ride, ndr).