In casa Lazio continua a tenere banco il caso Felipe Anderson. Inzaghi ha gettato acqua sul fuoco, per provare a chiudere una questione che rischia di esplodergli tra le mani. E Felipe Anderson? Il brasiliano non è sereno, a detta di Inzaghi, la situazione è certamente intricata.

PAROLA A FELIPE - Lo stesso esterno offensivo brasiliano, sui propri canali ufficiali, ha diramato il seguente comunicato: “Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non ha incontrato la Lazio negli ultimi giorni per trattare questioni relative alla quotidianità dell’atleta. Le uniche conversazioni con i dirigenti del club le ha avute l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, e il suo staff. Qualsiasi dichiarazione, informazione o speculazione da parte della stampa non deve essere attribuita a Juliana”.