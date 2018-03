Intervistato dal quotidiano olandese Quote, l'agente fra gli altri di Paul Pogba, Mino Raiola, è tornato a parlare del passaggio del suo assistito dalla Juventus al Manchester United. "Non è mio costume spingere i prezzi dei giocatori oltre il limite. Il Manchester United ha pagato Paul 100 milioni di sterline, ma ne avrebbe potuti spendere 200. Era un giocatore economico vista la clausola che era presente nel suo contratto con la Juventus: lui aveva la possibilità di decidere la sua destinazione. Nessun altro poteva imporre una decisione, lui aveva in mano il suo destino. La Juventus avrebbe potuto cederlo al Real Madrid per 200 milioni, ecco perché dico che lo United lo ha pagato poco. È stato Paul a scegliere lo United"